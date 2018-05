Roma, Di Francesco: "Il VAR avrebbe potuto cambiare la partita"

Fonte: Dal nostro inviato all'Olimpico

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, ha commentato così gli errori arbitrali che hanno contribuito all'eliminazione dei giallorossi dalla Champions League: "Al di là del Var, ci hanno tolto qualcosina nel momento topico della partita, abbiamo fatto una grande partita per l'atteggiamento. Quello che mi dispiace di più è non aver dato alla gente l'emozione di una grande serata. Io ero convinto di poterla ribaltare anche nel secondo tempo. Abbiamo perso troppi minuti a protestare. Il Var ci avrebbe dato qualcosa in più perché ci sono stati degli episodi clamorosi".