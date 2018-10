Roma, Di Francesco in bilico: decisiva la gara con il CSKA Mosca

© foto di www.imagephotoagency.it

La sfida contro il CSKA Mosca sarà decisiva per il futuro di Eusebio Di Francesco sulla panchina della Roma. Stando a quanto scritto da La Gazzetta dello Sport sarà importante l'atteggiamento che mostrerà la Roma, il cui allenatore intanto resta in bilico. Non è escluso che la squadra vada in ritiro già da oggi, per scelta del suo mister, visto che non dovrebbe esserci alcun intervento diretto di Pallotta a Trigoria, sebbene il patron giallorosso sia furibondo per il tracollo interno.