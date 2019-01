© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Chiedete a Monchi, decide lui". James Pallotta, presidente della Roma, risponde così, riporta il Corriere dello Sport, a chi gli chiede lumi sul futuro di Eusebio Di Francesco. In mattinata, comunque, dovrebbe andare di scena un contatto tra il numero uno statunitense e il ds giallorosso per decidere il da farsi sulla sorte dell'allenatore dopo il pesante KO in Coppa Italia contro la Fiorentina. Tutto fa pensare, comunque, che si attenderà la gara di domenica contro il Milan.