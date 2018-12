© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Parma, affrontando anche l'argomento relativo alla corsa al quarto posto: "Siamo in corsa, siamo lì e dobbiamo crederci. Possiamo recuperare ancora e contro il Sassuolo abbiamo giocato la nostra miglior partita. Quella di domani sarà una gara totalmente diversa e dobbiamo interpretarla in maniera differenze".