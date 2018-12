© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della consueta conferenza stampa, il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco ha parlato anche dei tanti infortunati in casa giallorossa: "C'è uno studio Uefa che parla di infortuni ai flessori che sono molto frequenti in questo periodo dell'anno nei club che giocano le coppe. La nostra sfortuna è di averli avuti nello stesso momento e questo ci ha fatto riflettere. Abbiamo fatto tante valutazioni. Quelli di Perotti e Pastore sono stati problemi pregressi e abbiamo aspettato tanto per farli rientrare. Dzeko mi aveva chiesto di riposare prima di Udine. Non significa che se un calciatore guadagni tanto possa fare tante partite di seguito, i ritmi si sono alzati rispetto al passato e questo alza il livello di allenamenti e di infortuni. El Shaarawy ha giocato più minuti dello scorso anno, per esempio. Alternavo lui e Perotti. Quest'anno, tra infortuni o ragazzi non pronti, ho dovuto schierare spesso gli stessi giocatori con il rischio di maggiori infortuni".