Roma, Di Francesco: "Inutile parlare di obiettivi ora. Siamo in ritardo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, durante la conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Fiorentina, ha parlato anche degli obiettivi dei giallorossi in questa stagione: "Siamo in ritardo rispetto alle altre ma c'è tutto il tempo per recuperare e agganciare chi ci sta davanti. Non mi piace parlare di obiettivo quarto posto adesso. Il Milan e l'Inter erano in crisi ma si sono riprese, noi dobbiamo ritrovare la fiducia, anche se abbiamo perso solo una delle ultime sette partite. Non sono del tutto contento, voglio di può sia dal punto di vista delle prestazioni che dell'atteggiamento. Ci sono tre competizioni: la Coppa Italia deve cominciare, in Champions stiamo andando bene e in campionato siamo in ritardo. Oggi non so dire in che modo sarò contento ma io mi alzo ogni mattina per dare il 100%. Vogliamo toglierci tante soddisfazioni".