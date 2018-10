Roma, Di Francesco: "Kolarov migliora. De Rossi, valutiamo condizioni"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, fa il punto sulle condizioni di De Rossi, Kolarov e Florenzi: "Stanno entrambi meglio, ma non al top, Kolarov si è allenato con la squadra, è la cosa più importante per ridare condizione. Non si può pensare di giocare solamente le partite per trovare la condizione. De Rossi, avendo giocato col CSKA, abbiamo cercato di farlo recuperare, vedremo le sue condizioni. Su Florenzi, si è allenato, credo che sarà disponibile. Ieri era il giorno in cui si era fatto male".