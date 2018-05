Roma, Di Francesco: "L'anno prossimo migliorare questa stagione"

© foto di Federico Gaetano

Dopo il successo contro il Sassuolo, il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "Dobbiamo migliorare quella che è stata la nostra stagione e capire dove abbiamo sbagliato. Dobbiamo esser bravi a ripartire nel migliore dei modi sapendo che siamo più avanti nella conoscenza dei giocatori".

Non lasciare andar via Alisson?

"E' un giocatore per noi importante. E' normale che il mio desiderio è che rimanga. Sono convinto rimarrà con noi".