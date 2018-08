Roma, Di Francesco: "L'esperimento del primo tempo non ha dato frutti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di Roma TV dopo il ko contro il Milan: "La scelta della formazione del primo tempo era legata a dare maggiore solidità alla squadra e non è successo. Non è solo una questione tattica, ma a questo punto fisica e mentale. Cosa ha detto alla squadra negli spogliatoi? Abbiamo fatto qualcosa di meglio rispetto al primo tempo. Siamo arrivati pochissimo sui cross, avendo due attaccanti strutturati. L'esperimento del primo tempo non ha dato i suoi frutti. Sul secondo gol abbiamo commesso una grossa ingenuità. Hai le idee chiare su come intervenire? Ovvio che ho provato delle cose per provare la situazione. Deve crescere la squadra nello stare in campo, nella partita. Anche a Torino siamo usciti alla distanza. Dobbiamo capire che a volte serve anche portare a casa un risultato positivo, anche se la partita non è stata brillante. Primo tempo cosa non è andato? È normale che nel palleggio sterile che abbiamo fatto, il pallone lo perdi. Abbiamo attaccato troppo poco la profondità. Siamo mancati nell'andare a offendere e spesso ci appiattivamo coi 7 giocatori. La squadra dal punto di vista tattico mi è piaciuta pochissimo. Sostituzione Karsdorp? Volevo dare continuità alla difesa a quattro in quel momento. Santon è la sostituzione più giusta. Giusto fare dei processi, oggi abbiamo fatto male e il primo responsabile devo essere io".