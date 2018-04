Roma, Di Francesco: "La gente pensa al Liverpool, noi non possiamo"

Le sue parole

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, dopo la vittoria col Genoa è intervenuto ai microfoni di Premium Sport: "La squadra ha provato a fare ciò che ho chiesto. Mi sono rimesso con il 3-4-3 e abbiamo ritrovato delle situazioni importanti. E' ovvio che quando cerchi di giocare e perdi palle centralmente gli avversari diventino pericolosissimi".

Sulla febbre Liverpool: "Gira attorno all'ambiente. Oggi c'era poca gente allo stadio, si pensa già a qualcosa di più importante. Invece in campionato abbiamo ancora tanto da fare. E' però inevitabile perché a Roma non si è abituati a fare una semifinale di Champions League, ma io e la squadra non dobbiamo pensarci adesso. Ci concentriamo sul campionato, poi proveremo a fare il massimo col Liverpool".

C'è il rischio che sia difficile controlla l'euforia di Roma? "E' meglio nella vita avere euforia invece che depressione. Poi sta alla nostra intelligenza lavorare nella maniera giusta, ossia con la mentalità di voler vincere le partite. Ci portiamo qualche errore dietro, proviamo a migliorare. Oggi siamo tornati a vincere, creando tante situazioni pericolose, sono contento".

Sulla partita: "Siamo stati bravi nella prima mezzora, poi poco lucidi nell'ultimo passaggio nel concretizzare. Sono contento nell'insieme, abbiamo concesso poco. Siamo mancati nel concretizzare, ripeto".

Sabato farà turnover? "Cambierò qualcosa, è impossibile mantenere determinati ritmi giocando ogni tre giorni. Metterò la formazione migliore per battere la SPAL, non voglio dare vantaggi a Semplici".