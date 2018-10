Roma, Di Francesco: "La nostra imprevedibilità fa paura alle avversarie"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, ha parlato della sua squadra e del tipo di reazione che provoca alle avversarie: "Secondo me hanno paura, non sanno mai cosa si troveranno davanti. Siamo capaci di fare grandi prestazioni o di perdere la testa in 10 minuti. A volte la squadra è imprevedibile anche per me. L'imprevedibilità va benissimo, ma non come prestazione. Dobbiamo essere bravi a cercare la continuità che ci sta mancando. Abbiamo occasioni, ne abbiamo una dietro l'angolo e dobbiamo essere bravi a sfruttarla".