Roma, Di Francesco: "La squadra doveva solo fare uno scatto mentale"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In conferenza stampa, dopo il successo della Roma sul Viktoria Plzen per 5-0, il tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco è tornato sulle critiche dei giorni scorsi alla squadra: ""Il fatto che fisicamente la squadra fosse a terra è una cosa assurda, era solo una questione di scatto mentale. La continuità ci aiuta ad avere una condizione ottimale. Loro non sono scarsi, non è mai facile vincere in Champions League. Oggi abbiamo attaccato con qualità, difeso con precisione, creato i giusti automatismi e spero che questo aiuti i ragazzi nella sicurezza".