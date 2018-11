© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, nella sua conferenza stampa di presentazione della sfida di domani contro l'Udinese, ha parlato anche di Manolas: "Non ha recuperato e non sarà convocato, ha provato ieri ma non è a posto per quel che riguarda la caviglia. Proveremo a recuperarlo per la sfida di Champions League contro il Real Madrid".