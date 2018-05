Roma, Di Francesco: "Mercato in simbiosi col club: stiamo pianificando"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ante Coric e Ivan Marcano. La Roma ha già quasi piazzato i primi due colpi per l'estate ma Eusebio Di Francesco, tecnico giallorosso, alla vigilia della gara contro il Sassuolo non si espone. "Ho già detto che non parlo di giocatori che non sono della Roma. Darò giudizi su eventuali giocatori solo al momento del loro acquisto ufficiale da parte della Roma. Sul mercato stiamo lavorando in simbiosi con la società. Questa settimana abbiamo iniziato a parlare un po' delle scelte e dei giocatori, ma finora ci siamo concentrati sul campo.