Roma, Di Francesco: "Messi? Penso a fermare tutto il Barcellona"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine del premio Panchina d'Oro 2017: "Ho votato Gasperini perché fatto grandi cose con l'Atalanta. Allegri ha fatto benissimo e merita"

Come giudica la stagione della Roma?

"Sono abituato a guardare avanti. Certo, avremmo potuto avere qualche punto in più, abbiamo attraversato un periodo difficile. Juve e Napoli però hanno indubbiamente qualcosa in più. In Champions però abbiamo fatto cose importanti e cercheremo di andare ancora avanti".

I pensieri sono già al Barcellona?

"Il pensiero c'è ma dobbiamo pensare prima al Bologna, sfida importante per mantenere il terzo posto. Contro il Barcellona giocheremo partite che dovranno darci soddisfazione, metteremo in campo la nostra voglia di far bene e la sfrontatezza. Affronteremo l'impegno con grandissimo rispetto ma non con paura".

Come si ferma Messi?

"Penso a fermare tutta la squadra, composta dai giocatori più forti del mondo. Non ho previsto una marcatura speciale per lui, sicuramente studierò delle contromisure".

Cosa ruberebbe da Allegri e Gattuso?

"Ringhio sta facendo bene, è giovane e alla prima esperienza. Allegri ha grande qualità a livello comunicativo e ha vinto tanto ma io cerco di essere me stesso e migliorare il mio metodo di lavoro".