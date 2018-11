Roma, Di Francesco: "Mi girano tanto, facciamo sempre i soliti errori"

Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, è intervenuto al termine del match perso contro il Real Madrid (0-2 il risultato finale). Ecco la sua analisi ai microfoni di Sky Sport:

Troppi errori individuali e fragilità emotiva. Quale aspetto la preoccupa?

"Mi era piaciuta l'intraprendenza del primo tempo, li abbiamo attaccati molto alti. Ma non possiamo ricadere nei soliti errori e nella fragilità emotiva. Ogni volta che prendiamo gol smettiamo di giocare. Ne abbiamo parlato tantissimo, ma facciamo sempre gli stessi errori. Mi girano talmente tanto che non ne avete idea. Abbiamo giocato contro una squadra fortissima, sono contento di Zaniolo. Secondo me è stato il migliore in campo. Non ti puoi permettere determinati errori quando hai giocatori giovani. Anzi, loro stanno dando davvero tanto".

Può farci il punto sugli infortunati?

"Contro l'Inter non avremo Dzeko, Pellegrini, El Shaarawy e Pellegrini. Saranno assenti al 100%".

Dall'altra parte c'era anche il Real, secondo me non è una sconfitta grave.

"Alla fine se andiamo a guardare gli errori individuali il gol è arrivato su un errore di Fazio, che non è proprio un ragazzino. Ci sono molti giocatori di esperienza, non possiamo caricare soltanto i giovani. Anche a Udine la difesa era molto esperta, ma abbiamo preso gol su una situazione di rimessa laterale. La predisposizione dei più giovani mi è piaciuta molto, ma a volte anche i più grandi devono coinvolgerli e trascinarli. Dobbiamo essere bravi a leggere certe situazioni e rimanere in partita. Siamo mancati in questo, ogni volta paghiamo le disattenzioni".

Come pensa di superare questi cali?

"Questa è una domanda da 100 milioni di dollari. Abbiamo valutato insieme ai ragazzi, ma non è sempre facile affrontare certe dinamiche. Questa squadra spesso si spegne, non gioca più. Devono continuare a giocare come nel primo tempo. Le partite si possono vincere o pareggiare al 90'. Siamo frettolosi. Le analisi da fare sono tante, non posso dirle tutte in tv. Alla fine sono i ragazzi quelli che scendono in campo".

Dzeko è un uomo fondamentale.

"È vero. Sono ragazzi che hanno delle qualità, ma ci sono delle partite che ti pesano. Se avessimo avuto Dzeko avrebbe giocato. La cosa più brutta è che non ci sarà per un bel po' di tempo. Abbiamo interpretato bene la partita, peccato che paghiamo sempre l'inesperienza. Ma ricordiamoci chi abbiamo affrontato stasera".