Roma, Di Francesco molla Schick: due strade per il futuro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il titolo di Tuttosport è forte e chiaro ma, nei fatti, rispecchia la realtà: "Di Francesco ha mollato Schick". Il ceco, infatti, non gioca mai e l'allenatore della Roma, a proposito di Patrik Schick, ha detto: "devo pensare ad allenare tutta la squadra e non un singolo giocatore". Due le interpretazioni: o è un messaggio diretto al ragazzo per spronarlo o, viceversa, è per la società visto che l'atteggiamento dell'ex Sampdoria non convince.