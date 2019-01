Roma, Di Francesco: "Nella ripresa non siamo scesi in campo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, è intervenuto al termine del match pareggiato contro l'Atalanta (3-3 il risultato finale). Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Radio Rai: "Noi abbiamo fatto un gran primo tempo, nella ripresa non siamo scesi in campo. L'Atalanta ha meritato anche per nostri demeriti. Abbiamo perso troppi duelli. Nel primo tempo ho visto una grande Roma, soprattutto per come avevamo preparato la partita".

Non riuscite a gestire le gare. "Per addormentare le partite devi comunque muoverti, da fermo ti vengono a prendere e prima o poi perdi palla".

Toloi avanzato vi ha creato problemi? "Non mettendoli mai in difficoltà dai la possibilità a giocatori simili di avanzare. Nel primo tempo hanno pensato più a difendere, nel secondo loro hanno alzato il ritmo".

La squadra è retrocessa troppo nel secondo tempo? "È questo il concetto, la squadra non è capace a farlo, può essere un discorso sia fisico che mentale. Non è la prima volta che ci accade, ma in questo senso la squadra ti fa diventare matto".

Una sua analisi? "Adesso sono troppo arrabbiato per analizzare, mi è sembrato di vedere due squadre differenti, ma erano gli stessi 11 del primo tempo".