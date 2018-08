Roma, Di Francesco non cambia: cambiando ancora

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il turnover è l'unica cosa che non cambia in casa Roma: Eusebio Di Francesco è pronto a rivoluzionare ancora la squadra, sull'esempio di quanto fatto spesso l'anno passato, per dare spazio a tutti i giocatori della propria rosa e alleggerire il carico fisico sulla squadra sin dalle prime giornate di campionato. Contro il Torino la squadra non si è discostata di molto da quella dell'anno scorso, mentre con l'Atalanta dovrebbero esserci diversi cambi nei ruoli nevralgici. Stando al Corriere dello Sport spazio a Nzonzi davanti alla difesa, con Cristante e Pastore ai lati, mentre con Dzeko ancora centravanti ci saranno El Shaarawy e uno tra Under e Kluivert: l'olandese in particolare ha lasciato subito il segno e ora si candida ad un ruolo da protagonista a tempo pieno.