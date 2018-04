Roma, Di Francesco: "Non concretizziamo, dobbiamo riflettere"

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di Rai Sport è intervenuto il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco dopo la sconfitta contro la Fiorentina: “Si crea tanto, ma per nostro demerito non siamo riusciti a concretizzare la mole di gioco. Questo deve farci riflettere e farci migliorare. Il turnover? Non tutti possono giocare 90’ in tutte le gare con poco recupero, quando si gioca in Champions serve fare turnover, la Juventus ne ha cambiato nove”.