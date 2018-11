Roma, Di Francesco: "Non farò esperimenti. Dubbi a centrocampo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, durante la sua conferenza stampa di oggi, ha parlato anche di chi potrebbe sostituire Daniele De Rossi a centrocampo, visto che il capitano giallorosso sarà out per la trasferta di Firenze contro la Fiorentina: "Ho letto che secondo alcuni Cristante fisicamente sta peggio degli altri ma i test dicono che è tra i migliori della squadra. Conta anche l'aspetto psicologico. Deciderò la formazione domani, anche Pellegrini può giocare in quel ruolo, come ha fatto anche in passato. Kolarov a centrocampo? Nella sua carriera non lo ha mai fatto, se non in un'occasione quando vincevamo già 3-0. Non è il momento di fare troppi esperimenti e non ci sto certo pensando".