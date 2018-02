Roma, Di Francesco: "Non mi è piaciuto aver preso due gol"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine della sfida contro il Benevento, il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "Le partite durano 90 minuti ed è per quello che la squadra ha saputo reagire. Nel primo tempo siamo stati lenti nella manovra ma merito anche al Benevento. Sicuramente potevamo fare meglio nell'aggredire, forse Perotti era più adatto a partire da esterno. Cambiando qualcosa la squadra è andata meglio in verticale. C'è da salvare il risultato, non mi è piaciuto aver preso due gol".

Monchi ha detto che si è stupito che la Roma fosse così distante dalla vetta.

"Non ho sentito quello che ha detto il direttore. Penso che gli obiettivi della squadra erano arrivare in Champions. Siamo andati avanti in Coppa ma spesso in Italia c'è poca pazienza ad aspettare i giovani italiani, figuriamoci quelli stranieri".

Under?

"Lui secondo me, per come ha lavorato in questo periodo, è più bravo a partire da esterno destro e rientrare. Ha delle qualità importante, è normale che deve capire quando scaricare o andare in contro-movimento perchè arriva da un calcio istintivo. L'importante che continui a lavorare con grandissima umiltà come sta facendo".

Squadra troppo sbilanciata?

"La squadra era sbilanciata anche perchè non avevo soluzioni. Se fossi stato nella normalità avrei agito in maniera differente".

Dzeko demoralizzato?

"E' arrabbiato perchè non fa gol e lo vorrebbe fare tutte le domeniche. Io li vorrei così i giocatori, mi preoccupa quando si zittiscono. Poi quando ha dato il pallone a Defrel per tirare il rigore è perchè ha voluto mettersi a disposizione della squadra".

Che cos'ha meno la Roma di Inter e Lazio?

"Noi siamo una squadra che può giocarsi il terzo posto. Dicevo che abbiamo qualcosa in meno rispetto e Napoli e Juve. Oggi abbiamo ritrovato compattezza".