Risultato finale: Roma-Sassuolo 3-1

Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, ha parlato cosi ai microfoni di Sky Sport nel post partita: "A livello tecnico è stata una delle migliori prestazioni se non la migliore dell'anno per volume di gioco creato. Siamo sulla strada giusta, ho rivisto tante cose interessanti. Ci sarebbero tante cose da dire ed il tempo è poco, per essere una squadra importante, quando ti vengono a mancare tanti giocatori, si fa fatica a dare un'impronta. A me piace dare continuità, i ragazzi con grande disponibilità si sono rimessi tutti in discussione, lavorando con più attenzione. Società? Non mi è mai mancato il sostegno, è normale poi che a Roma quando non si fa risultato il primo ad essere messo in discussione è l'allenatore, ma come ho già detto io mi sento sempre in discussione. Schick? Ci sono dei passaggi di crescita per certi giocatori, lui ha grande qualità e capacità di attaccare la porta quando ci sono spazi ampi. Schick resta? Non abbiamo mai parlato di mercato".