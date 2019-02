Roma, Di Francesco: "Non mi piace vincere così. Merito al Bologna"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, commenta la vittoria ottenuta soffrendo contro il Bologna ai microfoni di Sky Sport: "Solitamente quando le grandi vincono queste partite si fanno loro i complimenti ma a me non piace vincere così. Nel primo tempo non eravamo in campo, merito della prestazione del Bologna che avrebbe meritato il vantaggio. Abbiamo lavorato male commettendo tanti errori individuali. Nel secondo tempo ho cambiato qualcosa tatticamente e siamo migliorati. Oggi però era importante portare a casa i 3 punti. De Rossi dobbiamo testarlo giorno dopo giorno. Sapevo mi sarebbe servito a partita in corso".