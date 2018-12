© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eusebio Di Francesco non può più sbagliare. Non sarà certamente esonerato dopo una sconfitta di misura in casa della Juventus, anche perché nella ripresa la sua Roma ha mostrato segnali incoraggianti, ma James Pallotta valuterà prestazioni e risultati nelle prossime gare. Anche perché i numeri continuano a condannarlo: i giallorossi sono noni a -4 dalla zona Champions League.