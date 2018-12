Roma, Di Francesco: "Non si può prendere gol a 30 secondi dalla fine"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco ha commentato ai microfoni di Roma TV il match pareggiato contro il Cagliari: “Il gol? Stavamo marcando a zona, poi ci siamo spostati a uomo ma abbiamo subito un gol (il primo) di grande ingenuità, per non parlare del secondo. Mi infastidisce che per 70' la squadra poteva chiudere la partita, ma un po' per inesperienza, un po' per egoismo abbiamo pagato profumatamente. Lasciando perdere i discorsi sui cambi e sul modulo che lasciano il tempo che trovano, non può una squadra con certi giocatori in campo prendere un gol a 30 secondi dalla fine con l'esperienza che abbiamo, va a compromettere la possibilità di tornare dove meritiamo di essere, e invece siamo ricaduti sui soliti errori. Problema nella testa? Riaccade sempre, lo rianalizzaremo, credo che alcune caratteristiche caratteriali all'interno del gruppo vadano cambiate. Stiamo sempre qui a cercare giustificazioni ma sono cose su cui batto costantemente. In una partita dove domini e all'85' sei 2-0 e sei la Roma dovevamo essere più lucidi a gestire certe situazioni", riporta Vocegiallorossa.it.