Roma, Di Francesco: "Non si può subire gol in questo modo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il pareggio con il Chievo, il tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di Roma TV. Queste le sue parole raccolte dai colleghi di Vocegiallorossa.it

“Al di là del vantaggio di due gol la squadra aveva continuato a gestire la palla e la gara, sembrava una gara in controllo, ma le partite vanno chiuse. Abbiamo avuto le occasioni per farlo ma non lo abbiamo fatto, e le ingenuità ultimamente le commettiamo con troppa facilità. Abbiamo sofferto le palle tra le linee del Chievo dove arrivavamo in ritardo, e questo gli ha permesso di riacciuffare la partita. Peccato, un insieme di cose che è andato male, degli errori che non possiamo commettere e su cui dobbiamo lavorare molto. Della fase offensiva potrei essere soddisfatto, perché abbiamo fatto delle manovre interessanti anche quando ormai eravamo sul 2-2, però è mancata la fase difensiva, quella che l’anno scorso ci ha contraddistinto, Ci sono letture che dobbiamo migliorare, sia con i giovani che con i vecchi. Sono dispiaciuto, non ci sono giustificazioni perché alla fine conta il risultato, ma guardando la prestazione potrei dire che sono state fatte delle cose interessanti, anche se non si può prendere un gol del genere (quello di Stepinski, ndr) quando la partita è in controllo, soprattutto una squadra come la Roma che ambisce sempre al meglio.

Come sta la squadra mentalmente? Sicuramente aveva bisogno di questa vittoria, bisogna applaudire i ragazzi anche quando non fanno un movimento giusto, perché vanno sempre incoraggiati, ma alla fine ci si aspetta un risultato migliore per dare continuità agli allenamenti settimanali. Peccato ancora perché meritano come dedizione, ma bisogna lavorare sulla testa: manca la continuità in partita. Verso Madrid? Bisogna recuperare la fiducia il prima possibile, lavorando ancora più di squadra, essendo meno generosi in campo, bisogna essere intelligenti. Analizzeremo a mente fredda questa partita per lavorare su questi aspetti”.