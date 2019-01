Roma, Di Francesco: "Non trovo spiegazioni al 3-3, ci manca personalità"

Fonte: Vocegiallorossa.it

L'allenatore della Roma Eusebio Di Francesco, intervistato da Roma TV, ha commentato così il 3-3 di Bergamo: "C'è rammarico per aver buttato il primo tempo straordinario con un secondo tempo sotto tutti i punti di vista deludente, per l'approccio, per la gestione generale della partita. Nel primo tempo eravamo stati bravi ad accorciare, nel giocare con la palla, nell'andarli ad aggredire nella loro metà campo quando potevamo, con ripartenze veloci e palle in verticale. Nel secondo tempo non si è vinto niente di questo. Poca cattiveria, troppi duelli persi, non è la prima volta che succede una cosa del genere. Mi auguro che la vera Roma sia quella del primo tempo".

Sul black-out: "Datemi voi la spiegazione, io non ci riesco a trovarla. In alcuni momenti della gara manca la personalità, dobbiamo tirarla fuori e migliorare, è una cosa troppo palese. Come fai a pensare ad un secondo tempo del genere dopo un primo giocato così bene? Questo fa riflettere, l'anno scorso le partite difficili e sofferte le portavamo comunque a casa. Nel primo tempo siamo stati qualitativi, belli, spumeggianti, nel secondo tempo il contrario. Loro erano animali quando ti pressavano".

Sul problema psicologico della squadra: "C'è anche un aspetto inconscio, non è che sul 3-0 vogliamo andare a regalare la partita agli avversari. Alle prime difficoltà non riusciamo a ritrovare quello che ci aveva portato a fare le cose buone, col Torino è successa la stessa cosa, poi siamo stati bravi a segnare il gol della vittoria. Nel finale abbiamo ritrovato un po’ di equilibrio ma la sensazione era la stessa, che se c’era una squadra che poteva vincere erano loro e non noi. Anche l’aspetto fisico ha determinato questo, loro hanno fatto sicuramente meglio. Mi fa rabbia pensare a questo secondo tempo qua, magari si può soffrire l’ultimo quarto d’ora ma da quando siamo entrati non c’è mai stata la sensazione di poter fare male".

Sui possibili contraccolpi di questa rimonta: "La partita infastidisce, per come si era messa e come è finita. Dobbiamo essere bravi a ripulirci subito. Gestire una partita non significa non correre più e schiacciarci, è il contrario, e invece è quello che abbiamo fatto. Accorciare e andare sul portatore di palla ci ha permesso di fare bene nel primo tempo, nel secondo tempo vinci 3-1 e devi avere la capacità di avere maggiore equilibrio. Di questo ho visto tutto troppo poco, ed è un peccato perché il primo tempo era stato esaltante".

Sul 3-3 di Zapata: "Viene da un nostro errore di disimpegno, è inaccettabile, per gestire la palla bisogna correre. Prima o poi gli uomini te la prendono. Nel primo tempo siamo stati bravi a trovare sbocchi e a muovere la palla, nel secondo tempo non si è visto niente e non siamo esistiti sotto tutti i punti di vista".