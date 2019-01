© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore della Roma Eusebio Di Francesco, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con l'Atalanta, ha parlato così di assenze e rientri: "Nzonzi si è allenato tutta la settimana con la squadra e ha superato tutti i problemi, per questo potrebbe essere della partita. Karsdorp? Penso che sia pronto per fare tre partite consecutive, anche perché ha avuto una settimana differente. Ha riposato un po' di più visti i carichi. È in ballottaggio con Santon, considerando anche le caratteristiche dei nostri avversari. Infortunati? Abbiamo avuto qualche problemino fisico con Florenzi e Pellegrini, la formazione è in bilico. Sono tutte opzioni valide, ma devo valutare".