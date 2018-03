Roma, Di Francesco: "Oggi rischiato qualcosina. Andava chiusa prima"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, è intervenuto al termine della vittoria contro il Crotone (0-2 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

Come analizza questa vittoria?

"Si oggi siamo stati bravi nel primo tempo, abbiamo aspettato il momento giusto. L’unico modo per entrare era creare superiorità sugli esterni. Abbiamo rischiato qualcosina, il campo non ha aiutato il nostro palleggio. Dobbiamo essere più bravi e meno superficiali. Dovevamo essere più bravi a chiuderla".

Cosa manca ad El Shaarawy per trovare continuità?

!Stamattina ho parlato con lui, si sta allenando con continuità. Ero convinto della sua prestazione. Sono convinto che ritroverà la nazionale. Lavorare significa dare continuità anche in campo".

Il turnover è stato decisivo? La preparazione per la Champions vi ha aiutato?

"Sicuramente sì, lo avevo già detto in precedenza. In campionato nelle ultime sette gare abbiamo fatto sei vittorie. La squadra è in crescita, dal punto di vita della continuità. Dobbiamo migliorare per affrontare gare più importanti. È verissimo, tante squadre che hanno giocato in Champions hanno avuto difficoltà. Ho preferito mettere in campo giocatori che avevano più voglia".

Come ha accolto il sorteggio con il Barcellona?

"Condivido pienamente, è fondamentale affrontarla con grande desiderio di far bene. È una grande occasione. Siamo contenti anche noi, giocare i quarti è una fortuna. Dobbiamo affrontarla con entusiasmo, sennò si passa alla rassegnazione. A me non piace questa mentalità".