Roma, Di Francesco: "Pallotta può dire quello che vuole"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In diretta su DAZN, Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, ha commentato così la vittoria per 4-0 contro il Frosinone:

Voleva questa risposta dalla squadra?

"Per noi è cominciato un nuovo campionato, è come se fosse un nuovo inizio. Siamo in crescita. Dobbiamo tornare a fare ciò che sappiamo fare, questo è un gruppo sano composto da ragazzi per bene. Non è mai facile vincere in Serie A, avevo anche chiesto di mantenere la porta inviolata".

Quali saranno le prossime dichiarazioni di Pallotta?

"Il presidente può dire quello che vuole, è la proprietà. Ci auguriamo che le prossime dichiarazioni siano solo felici".

Sabato c'è il derby...

"Non abbiamo fatto niente, è un punto di partenza. Oggi era importante ritrovare fiducia e gol per prepararci bene al derby di sabato".

Su Pastore:

"Non fa tantissimi gol ma li fa di qualità. L'ho messo nella posizione che lui ama, lì sulla trequarti. Lui mi permetterà di lavorare su due sistemi di gioco".