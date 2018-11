Roma, Di Francesco: "Parlare di mercato adesso non è opportuno"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa dopo il ko in Champions League contro il Real Madrid, il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco ha parlato anche dei possibili risvolti sul mercato: "Se c'è ancora la comunione di intenti con Monchi anche per il mercato di riparazione? Parlare di mercato non è opportuno ora, devo cercare di tirare fuori il meglio dal gruppo che ho. In questo momento abbiamo dimostrato di essere carenti nel rimanere in partita, per tre volte i calci piazzati offensivi sono diventate occasioni del Real".