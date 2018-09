Roma, Di Francesco: "Partita che può segnare un nuovo inizio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A Radio Rai, dopo il match vinto per 4-0 contro il Frosinone, parla l'allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco: "Un nuovo campionato. Approccio giusto con la mentalità che volevo. L'abbiamo gestita bene e non abbiamo subito gol, altro fattore importante, non capitava da un po'. Zaniolo e Luca Pellegrini in campo? Beh, vorrei che lo capissero tutti che bisogna saper fare certe scelte, mettere in campo i giovani. Derby? Abbiamo dimostrato di essere al di sotto delle nostre possibilità, oggi può essere un nuovo inizio, mi auguro che cambi la mentalità. Pastore? Giocatore su cui puntiamo tantissimo, l'ho messo da trequartista e ha fatto bene. Schick? Arriverà il gol, oggi ha dimostrato impegno e spero che verrà ripagato con reti pesanti in futuro".