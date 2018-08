Roma, Di Francesco: "Pastore deve crescere per fisico e continuità"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, ha parlato in conferenza stampa dopo il ko subito contro il Milan: “Non penso che la partita si sia determinata solo nel finale, anche perché abbiamo avuto l'occasione con Dzeko. Abbiamo avuto una grossa ingenuità sul gol preso, eravamo messi bene con la linea, ma un centrocampista è scappato dietro. Nel primo tempo abbiamo sofferto ugualmente e la squadra ha espresso meno di quello che poteva fare. Milan? Me l'aspettavo così, sapevo come avrebbe affrontato la partita. Non mi aspettavo così la mia squadra, non ho avuto le risposte che volevo. Nei primi tempi abbiamo delle partenze un po' a rilento. Pastore? Deve crescere a livello fisico e come continuità. Oggi non era brillantissimo, giocando in quel ruolo riesce ad esprimere un po' di più le proprie caratteristiche. Ci poteva stare il pari, il Milan ha fatto di più per quanto riguarda la manovra, soprattutto nel primo tempo. Siamo cresciuti molto nel secondo tempo. L'anno scorso non capitava, quest'anno i nostri avversari riescono a calciare in porta troppo spesso. Dzeko? Si lamentava con un compagno, non con me. Ho provato a dare una scossa cambiando qualcosina, non mi è riuscito”, ha concluso,