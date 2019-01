© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Roma TV dopo la vittoria sull'Entella, Eusebio Di Francesco ha commentato la gara: "L'approccio è stato buono anche se nei primi 20' la squadra non mi è piaciuta molto, abbiamo concesso qualche palla pericolosa, avremmo dovuto leggerla meglio. Bene invece la ripresa, quando la squadra ha gestito al meglio il risultato. Migliore in campo? Sono felice che molti come Pastore e Karsdorp abbiano giocato 90'. Dispiace però per gli infortuni, che ci impediscono di ruotare gli altri. Centrocampo? Ho varie soluzioni. Pastore ha più verticalizzazione mentre Zaniolo è più bravo negli inserimenti. Cristante invece è cresciuto tanto nella gestione della palla, con personalità. Pellegrini inizialmente in questo ruolo era disordinato, poi si è messo in ordine e siamo stati più puliti nel cercare spazi e nel difendere. Brava però la squadra a chiudere la partita, non era facile chiuderla subito. E sono felice per non aver preso gol per la seconda volta di fila".