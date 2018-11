Roma, Di Francesco: "Pellegrini out sia domani che con l'Inter"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida di Champions League contro il Real Madrid, il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, ha parlato anche delle condizioni fisiche di Lorenzo Pellegrini, uscito anzitempo nella sfida di sabato contro l'Udinese: "Non è a disposizione né per domani né per l'Inter, Olsen farà un provino ma i risultati strumentali di stamane sono buoni".