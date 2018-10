Roma, Di Francesco: "Per come è andata, speravo nei tre punti"

Queste le parole di Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, dopo il pari di ieri sera contro il Napoli per 1-1 a Roma TV. “Un punto guadagnato o due persi? Per come è andata la partita alla fine speravo nei tre punti ma il Napoli nel secondo tempo ha avuto il dominio della gara. Noi abbiamo avuto alcuni problemi, anche fisici. Bravi a difenderci e a chiuderci, peccato per il gol, abbiamo sbagliato il posizionamento difensivo in quell'occasione. Qualche amnesia generale della Roma? Fanno parte del gioco, anche il Napoli ne ha avute. La bravura sta nel restare concentrati per tutti i novanta minuti. Abbiamo fatto un risultato importante contro una squadra che in casa aveva battuto tutti, peccato per i tre punti perché ci avrebbero rilanciato in classifica. Guardiamo il lato positivo: la prestazione e il desiderio di portare a casa la vittoria. Nel secondo tempo probabilmente siamo calati fisicamente e non siamo riusciti a tenere palloni importanti. Il Napoli è più forte o è solamente in un periodo di forma migliore? Il Napoli ha dimostrato di essere una squadra forte che ha degli elementi importanti, secondo me nella prima parte della partita riuscivamo ad eludere il loro pressing con la qualità del palleggio, cosa che è mancata nella ripresa dove dovevamo essere più lucidi nella gestione del possesso. Nonostante le nostre mancanze, potevamo vincere lo stesso. Un punto che dà morale o rammarico guardando la classifica? Deve dare morale, dà fastidio non portare a casa i tre punti ma io so più di tutti com'è stata preparata questa gara, delle difficoltà fisiche con cui siamo arrivati. Di fronte avevamo una squadra in salute. C'è il calcio di rigore su Dzeko? Viene toccato dal difensore ma non lo so, l'altra volta per un fallo così ci hanno dato il rigore. Perché non è intervenuto il VAR? Questo non lo so, dispiace perché poteva essere determinante ma nello spogliatoio non se n'è parlato, eravamo rammaricati per i due punti persi e il gol subito”.