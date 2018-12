Roma, Di Francesco: "Per competere bisogna migliorare certe situazioni"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, ha parlato ai microfoni di Roma TV dopo il ko in casa della Juventus: "Di positivo c'è stata l'ottima presenza in campo della squadra e per come ha reagito dopo il gol subito e nel secondo tempo. Ci è mancata purtroppo la finalizzazione al tiro, soprattutto nella prima frazione, ma abbiamo mantenuto il pallino del gioco e fatto una buona pressione. Modulo? Non era un 3-5-2 pulito, era per dare parità numerica visto che loro hanno attaccanti che lavorano dentro al campo. Ribadisco però che è l'atteggiamento a fare la differenza, ad esempio la paura nell'uno contro uno del primo tempo. Florenzi? L'ho tolto per un motivo tattico, ha giocato tante partite così ho scelto un giocatore più fresco come Kluivert. Quando hai attaccanti con caratteristiche come Justin, Under e Perotti punti sull'uno contro uno. Mi sarei aspettato qualcosa in più da loro. Devono migliorare anche se davanti avevano grandi difensori. Santon? Quella palla avremmo potuto rinviarla prima, lui doveva andare a cercare la palla o mettersi tra uomo e porta per non farla prendere a Mandzukic. Purtroppo abbiamo preso gol su una cosa che avevamo analizzato a lungo in settimana. Mentalità? Al di là di alcuni errori individuali la squadra ha voluto fare la partita, mantenendo un atteggiamento giusto. Per competere però bisogna migliorare certe situazioni. Contro la Juventus devi sfruttare ogni minima situazione".