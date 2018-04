Roma, Di Francesco: "Per Nainggolan decido domani. Giocherà al 50%"

Fonte: Dal nostro inviato a Barcellona, Giacomo Iacobellis

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara col Barcellona, l'allenatore della Roma Eusebio Di Francesco ha parlato così delle condizioni fisiche di Nainggolan: "Il Barcellona è molto forte, non ha bisogno di vantaggi, anche se non credo che loro baseranno la partita sulle mie scelte. Nainggolan è molto importante, oggi farà il provino decisivo o magari domattina. Ad oggi, le percentuali sono del 50%. Abbiamo recuperato anche Pellegrini, farà la rifinitura. Per quanto riguarda tutti i ruoli, in questa gara voglio mettere tutti sull'attenti, nessuno è sicuro di poter giocare, in tanti saranno protagonisti. Giocherà la Roma, che è la cosa più importante. Dobbiamo giocare ancora di più da squadra".