Roma, Di Francesco: "Peres ok a Barça. Florenzi vuole giocare esterno"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Fiorentina il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, ha parlato della possibilità di vedere Alessandro Florenzi a centrocampo: "Parliamo prima di Bruno Peres. È stato uno dei migliori contro il Barcellona e questo mi dà la possibilità di poter mettere Florenzi anche in mediana. Posso farlo però solo in alcune partite, quando serve ordine potrebbe andare in difficoltà. Mi ha sempre chiesto di giocare esterno".