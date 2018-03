Roma, Di Francesco prepara il turn over: può esordire anche Silva

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco starebbe preparando un folto turn over in vista della sfida contro il Torino per salvaguardare alcuni titolari in vista della partita di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Tra i giocatori che potrebbero scendere in campo c'è anche Jonathan Silva, esterno acquistato a gennaio dallo Sporting Lisbona che potrebbe così fare il suo esordio in giallorosso.