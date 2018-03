Roma, Di Francesco: "Prima del Barça, il Bologna. Attesa per i nazionali"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco ha parlato a Roma TV a margine della 'Panchina d'Oro': "Ho votato per Gasperini perché ha fatto un grandissimo lavoro all'Atalanta, però ha vinto un tecnico forte come Allegri. In questi incontri ci sono cose interessanti da affrontare, è giusto fare questi corsi. Rush finale? Aspettiamo di rivedere tutti i nazionali perché ne abbiamo tanti fuori e speriamo tornino in grandi condizioni. Barcellona? La Champions passa attraverso il campionato, dobbiamo fare bene a Bologna per poi concentrarsi al Camp Nou, è normale che ci si possa pensare di più ma prima c'è il Bologna. Olimpico pieno? Mi auguro di riempirlo ancora, dobbiamo affrontarli con rispetto e senza paura".