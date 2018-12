© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, ha così parlato a Radio Rai dopo la vittoria in rimonta della Roma contro il Genoa: "Volevamo coraggio e determinazione, anche soffrendo. Come non è capitato in altre occasioni. Nel primo tempo si è giocato in un ambiente non facile per certi ragazzi così giovani ed in generale per ogni uomo. Ci siamo fatti il primo gol da soli poi siamo stati bravi a riprenderlo. Adesso ho questi calciatori a disposizione, non è che posso cambiare assetto o uomini. Non è solo colpa dei ragazzi se eravamo sporchi nel palleggio. La squadra è andata crescendo. Era fondamentale portare a casa questa partita. Questa vittoria serve per andare a giocarsela con maggiore serenità. Siamo un po' indietro per demeriti nostri e per tanti problemi avuti nella stagione".