Roma, Di Francesco promuove El Shaarawy. Il rinnovo è più di un'ipotesi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A rasserenare El Shaarawy, che mastica malinconia per non essere stato richiamato in azzurro nonostante il buon inizio di stagione, potrebbero esserci le trattative per il rinnovo di contratto che si sta per impostare con la Roma. D'altronde l’attaccante, nonostante la sua lunga militanza ai massimi livelli, il 27 ottobre compirà soltanto 26 anni e quindi ha ancora parecchio futuro agonistico davanti. Di Francesco tra l’altro, oltre alla sua vena sotto porta, ne apprezza anche l’impegno in copertura ed è per questo che il suo prolungamento è più di un’ipotesi. Attualmente il contratto è in scadenza nel 2020, ma potrebbe essere prolungato almeno fino al 2022, portando l’ingaggio a circa 2,5-3 milioni più bonus. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.