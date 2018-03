Roma, Di Francesco: "Prova insufficiente, Schick va tutelato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, è intervenuto al termine del match pareggiato contro il Bologna (1-1 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

Come ci spiega la scelta di Dzeko?

"Ritengo che certi giocatori non possano farne tante di seguito. Dzeko ha dimostrato di essere il titolare ma Schick si è messo a disposizione della squadra, non possiamo dare la croce addosso a lui. Nel primo tempo non è stato bravissimo, ma non solo lui. Va tutelato, deve migliorare ed essere più cattivo. Arriva in una piazza nuova, a Roma spesso si tende ad attaccare i calciatori. Lui ha talento, dobbiamo tutelarlo".

La scelta di Dzeko può essere decisiva soprattutto in zona gol?

"Le scelte le devi fare per forza, non puoi farle giocare tutte a Dzeko. Lo dimostra l'infortunio di Nainggolan che è stato in nazionale, come quella di Ünder. Nainggolan non ha giocato per 4 giorni. Non mi piace che basiamo questa gara su Schick, non è l'unico che non si è mosso bene. Ha pareggiato tutta la Roma, non solo Schick. Io lo tutelerò sempre, è una risorsa. In altre occasioni mi avete chiesto perché non facevo riposare Dzeko, oggi dite il contrario".

Come giudica la prestazione della squadra?

"La squadra ha creato tanto contro una squadra che si è difesa a oltranza. Al primo tiro abbiamo subito gol, poi siamo stati poco lucidi. Hanno avuto occasioni Defrel, Perotti, El Shaarawy. Squadra insufficiente? Giusto che lo diciate anche per l'allenatore. Il calcio è questo. Ci dispiace lasciare 2 punti per strada".

Quali sono le prime notizie su Nainggolan?

"Dovrò parlare con il medico. La sensazione non è positiva. Un problema al flessore non aiuta, però il Ninja potrebbe venir fuori. Se molla lui è qualcosa di importante".

Chiamerà Montella questa sera?

"Sì per fargli gli auguri di Pasqua. Se pensiamo di andare a Barcellona con questa prestazione non sarà sufficiente. Però non troveremo una squadra come il Bologna che ha giocato negli ultimi 30 metri".