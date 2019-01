© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato con l'Atalanta, l'allenatore della Roma Eusebio Di Francesco ha parlato così dei prossimi avversari in chiave Champions League: "È ovvio che dobbiamo cercare di arrivare quarti, per restare in Champions League. L'Inter ha un buon vantaggio, ma le gare vanno giocate. L'Atalanta è molto temibile, non ha le coppe, ha solo la Coppa Italia, lavorando costantemente fa paura. Ha tutte le carte in regola per poter ambire al quarto posto. È un ambiente particolare che ti permette di lavorare in un certo modo".