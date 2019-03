© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il 3-0 rimediato nel derby con la Lazio, tanti tifosi della Roma hanno chiesto (non per la prima volta) l'esonero di Eusebio Di Francesco. Secondo Sky Sport la società ha fatto le sue valutazione ed è arrivata alla conclusione che sarebbe deleterio mandarlo via alla vigilia di una partita così importante come quella col Porto. Ed è proprio in Champions che il tecnico abruzzese si giocherà, oltre alla qualificazione, anche il suo futuro: se ci saranno altri segnali negativi il club capitolino deciderà di chiudere il rapporto. Come eventuale successore, il favorito è Paulo Sousa.