Roma, Di Francesco: "Ritiro voluto da me e dalla società"

Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, ha parlato in conferenza stampa affrontando anche l'argomento relativo al ritiro svolto dalla squadra giallorosso dopo la sconfitta al Dall'Ara contro il Bologna: "Le risposte che aspettiamo le ritroveremo domani. Il ritiro era voluto dalla società e da me, per ricompattare la squadra ed esaminare insieme le difficoltà attuali".