Roma, Di Francesco: "Salah? Non sposterò la squadra per fermarlo"

Fonte: Dal nostro inviato all'Olimpico

© foto di www.imagephotoagency.it

Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, ha parlato in conferenza stampa per presentare il ritorno della semifinale di Champions contro il Liverpool: "Una tattica speciale per fermare Salah? Non possiamo spostare per un giocatore come Salah, tutto il blocco squadra. Ci sono dei meccanismi, dove bisogna lavorare molto meglio. L'applicazione e l'attenzione saranno determinanti, dovremo essere un pochino più bravi a leggere determinate situazioni. Non esiste spostare tre giocatori per lui".