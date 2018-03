Roma, Di Francesco: "Schick è carico e l'aspetto mentale conta tanto"

Dopo la pausa per le nazionali, il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco ha parlato così della prossima sfida al Bologna, in cui dovrà decidere se schierare Schick o Dzeko: "O giocherà l'uno o l'altro, stasera farò meglio le mie valutazioni. Di sicuro non giocheranno entrambi. Schick ha fatto un lungo viaggio ma è tornato carico dopo un gol e un assist in Nazionale. Avrei preferito averlo qui, ma l'aspetto mentale è importantissimo e averlo carico è molto importante. Vedremo, se giocherà, come risponderà. Abbiamo in sette giorni abbiamo tre gare importantissime, anzi quattro in dieci. Da qualche parte dovrò muovere, quindi oggi o le prossime, ci sarà per forza di cose qualche cambiamento. Domani però farò il "giusto", il grosso magari lo farò più avanti. Stabilire chi giocherà con la Fiorentina è impossibile. I problemi sono sempre dietro l'angolo, guardate quello che è successo oggi a Under".